Otvorene Erasmus+ stipendije za studente Univerziteta u Tuzli: Mjesečno 850 eura

Erasmus+ stipendije za studente Univerziteta u Tuzli dostupne su za zimski semestar akademske 2027/2028. godine na AGH Univerzitetu za nauku i tehnologiju u Krakovu, u Poljskoj. Objavljen je konkurs za dvije stipendije namijenjene studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija.

Pravo prijave imaju studenti Rudarsko-geološko-građevinskog, Tehnološkog, Mašinskog i Fakulteta elektrotehnike, kao i studenti Prirodno-matematičkog fakulteta s odsjeka hemija, matematika i fizika.

Konkurs je otvoren i za studente Filozofskog fakulteta sa studijskog programa Filozofija i sociologija te studente Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Erasmus+ stipendije za studente: Koliko iznosi finansijska podrška?

Odabrani studenti imat će pravo na mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 eura, uz dodatnih 275 eura za putne troškove.

Stipendija ne pokriva troškove vize, boravišne dozvole i osiguranja, što znači da će ih studenti morati finansirati vlastitim sredstvima.

Iz Univerziteta u Tuzli pojašnjavaju da se stipendija ne isplaćuje prije odlaska u Poljsku. Student prvo mora stići na partnerski univerzitet, prijaviti se tamošnjem Uredu za međunarodnu saradnju, otvoriti devizni račun i zvanično započeti semestar.

Prema dosadašnjim iskustvima, prva uplata najčešće bude realizovana između prve i treće sedmice semestra.

Sredstva se uglavnom isplaćuju u dvije rate, pri čemu studenti na početku dobijaju 70 posto ukupnog iznosa stipendije, dok se preostalih 30 posto isplaćuje po završetku semestra.

Način i dinamika isplate mogu se razlikovati zavisno od pravila partnerskog univerziteta, a studenti detaljnije informacije mogu dobiti od tamošnjeg Ureda za međunarodnu saradnju.

Više informacija o programu dostupno je u objavi Univerziteta u Tuzli.