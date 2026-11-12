Učenici Behram-begove medrese zasadili 400 sadnica u Dubnici kod Kalesije

Učenici Behram-begove medrese zasadili su danas 400 sadnica na vakufskoj parceli u Mektepskom centru u Dubnici kod Kalesije, povodom obilježavanja 400 godina postojanja ove obrazovne ustanove. Akcija je organizovana kao doprinos očuvanju prirode i podizanju svijesti o značaju zaštite životne sredine.

U sadnji su učestvovali članovi Ekološko-botaničke i volonterske sekcije Behram-begove medrese, zajedno sa svojim mentorima.

Realizaciju aktivnosti podržali su Muftijstvo tuzlansko, Medžlis Islamske zajednice Kalesija, Javno preduzeće „Šume Tuzlanskog kantona“ i Ekološki savez „Eko-zeleni“ Tuzlanskog kantona.

Sadnjom 400 sadnica simbolično je obilježeno isto toliko godina obrazovne tradicije Behram-begove medrese, jedne od najstarijih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Behram-begova medresa obilježava četiri stoljeća obrazovne tradicije

Obilježavanje značajnog jubileja Behram-begove medrese ove godine obuhvata različite obrazovne, kulturne i društveno korisne aktivnosti, a sadnja stabala u Dubnici jedna je od njih.

Uključivanjem učenika u ekološke aktivnosti nastoji se razvijati svijest o odgovornom odnosu prema prirodi, ali i značaju volonterskog angažmana mladih u lokalnoj zajednici.

Akcija u Mektepskom centru u Dubnici povezuje obilježavanje historijskog jubileja s konkretnim doprinosom zaštiti okoliša, a zasađene sadnice predstavljaju trajni podsjetnik na četiri stoljeća obrazovnog rada Behram-begove medrese.