Razvoj djeteta: Stručnjaci upozorili na važnost pravovremene pomoći

Razvoj djeteta i pravovremeno prepoznavanje mogućih odstupanja bili su u fokusu stručnog skupa održanog u Zenici, na kojem je istaknuto da djeca i roditelji trebaju imati jasniji i brži put do stručne pomoći. Posebno je naglašena potreba za boljom saradnjom zdravstvenih, obrazovnih i socijalnih ustanova.

O ovim pitanjima razgovaralo se na okruglom stolu „Alarmi u razvoju djeteta, od porodilišta do pravovremene podrške“, koji je 10. novembra organizovao Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona.

Učesnici su ukazali na značaj ranog prepoznavanja razvojnih odstupanja, posebno u periodu kada pravovremena stručna procjena i odgovarajući tretmani mogu biti važni za daljnji razvoj djeteta.

Razvoj djeteta zahtijeva saradnju roditelja i stručnjaka

Jedno od ključnih pitanja bilo je kako osigurati da dijete kod kojeg se uoče moguća razvojna odstupanja što prije dobije odgovarajuću procjenu i podršku.

Stručnjaci su razmatrali ulogu porodilišta, zdravstvenih službi i drugih institucija u prepoznavanju razvojnih poteškoća, kao i postojeće prepreke u upućivanju djece na stručne tretmane.

Poseban naglasak stavljen je na informisanje roditelja, kojima je potrebno omogućiti pravovremeno savjetovanje i jasne informacije o tome gdje mogu potražiti pomoć.

Razgovarano je i o dostupnosti usluga u javnom, privatnom i nevladinom sektoru, te mogućnostima njihovog povezivanja kako bi se porodicama olakšao pristup potrebnoj podršci.

Na skupu je učestvovala i Elvedina Žiga, specijalistica zdravstvene ekologije i higijene i subspecijalistica higijene ishrane sa dijetetikom, kao predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

Zaključci okruglog stola usmjereni su na unapređenje saradnje institucija i uspostavljanje jasnijih procedura za upućivanje djece na stručnu procjenu i tretman.

Naglašeno je da pravovremeno prepoznavanje razvojnih odstupanja, dostupnost stručne pomoći i kontinuirana saradnja porodice i nadležnih ustanova predstavljaju osnovu kvalitetne podrške ranom rastu i razvoju djece.