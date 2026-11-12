Formirana Skupština TK ali bez rukovodstva

Polaganjem svečane zakletve formiran je XI saziv Skupštine TK. U sazivu se nalazi 35 zastupnika, a vladajuću većinu predvodi SDA sa 14 zastupnika, DF sa 3, Stranka za BiH sa 2 te SBB Fahrudina Radončića i BH Zeleni sa po jednim zastupnikom.

„Očekujem jednu stabilnu koaliciju, normalno mi se poznajemo, dugo smo vremena sa DF-om i ostalim partnerima u komunikaciji i ne očekujem neke posebne probleme. U toku su dodatna usaglašavanja u vezi kadrovskih rješenja.“ naveo je Šekib Umihanić, zastupnik SDA u Skupštini TK.

„Insistirat ćemo da prije imenovanja Vlade TK se sačini program koji će biti objedinjen ili usaglašen između svih koalicionih partnera i da to budu prioriteti u budućim djelovanjima.“ dodao je Mirnes Gušić, zastupnik SBiH u Skupštini TK.

Najveća opoziciona stranka bit će SDP, koji je na izborima osvojio sedam mandata.

„Mi ćemo kao druga politička stranka u Skupštini, okupiti tj pokušati da okupimo sve druge političke stranke koje nisu dio parlamentarne većine, mislim da možemo doći do 14 ruku i mislim da ćemo sa tim brojem djelovati kao jedna konstruktivna opozicija ovoj parlamentarnoj većini.“ naveo je Dževad Hadžić, zastupnik SDP u Skupštini TK.

Zastupnici u Skupštini TK 1 od 21

“Cilj Naše stranke će da bude da se borimo za bolji položaj mladih, sport i kulturu te da nametnemo temu o depolitizaciji obrazovanja i zdravstvenog sistema. To je neki fokus Naše stranke u ovom mandatu, građani su rekli svoje, mi imamo dvije ruke, dva mandata, ali sigurno da ćemo biti jedni od najaktivnijih.” naveo je zastupnik Naše stranke Omer Berbić.

Nakon višesatne pauze, sjednica je prekinuta jer zastupnici nisu uspjeli izglasati rukovodstvo Skupštine.

„U ovoj situaciji ja mogu samo reći da je ispred kluba bošnjaka da će biti prijedlog Lejla Vuković, a za ostale ne znam šta će se desiti, svakako da će o tome odlučivati klubovi hrvata, klubovi srba itd.“ dodao je Umihanić.

Skupština Tuzlanskog kantona danas je donijela odluke o formiranju privremene Administrativne komisije i privremene Komisije za izbor i imenovanja, a na nastavku konstituirajuće sjednice bit će formirani klubovi poslanika konstitutivnih naroda i Klub ostalih, izabrano rukovodstvo Skupštine Tuzlanskog kantona i završena procedura izbora delegata u Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine.