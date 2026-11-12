Konstitutivna sjednica Predstavničkog doma FBiH planirana za 1. decembar

Ali Huremović
Konstitutivna sjednica Predstavničkog doma FBiH planirana za 1. decembar
Sala za sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Konstitutivna sjednica Predstavničkog doma FBiH planirana je za 1. decembar, najavio je danas dopredsjedavajući ovog doma Mladen Bošković nakon konsultativnog sastanka predstavnika političkih stranaka održanog u Sarajevu. Konačno održavanje sjednice zavisit će od ispunjavanja zakonskih i proceduralnih uslova.

Bošković je pojasnio da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do predviđenog datuma mora dostaviti potrebnu dokumentaciju u skladu s Ustavom, zakonima Federacije BiH i Poslovnikom Predstavničkog doma.

Na sastanku u sjedištu Parlamenta Federacije BiH učestvovali su predstavnici svih 12 političkih subjekata koji će imati zastupnike u novom sazivu. Zaključci sastanka usvojeni su jednoglasno.

Konstitutivna sjednica Predstavničkog doma FBiH zavisi od CIK-a

Prema najavi Boškovića, pozivi novoizabranim zastupnicima bit će upućeni 14 dana prije planiranog održavanja sjednice, kako je propisano Poslovnikom.

Govoreći o formiranju nove Vlade Federacije BiH, Bošković nije precizirao kada bi taj proces mogao biti završen. Naglasio je da je prethodno potrebno konstituisati oba doma Federalnog parlamenta.

Ukazao je i na moguće poteškoće u provođenju procedure zbog ustavnih izmjena koje je nametnuo visoki predstavnik.

„Istina je da je visoki predstavnik izmjenama odnosno amandmanima malo iskomplicirao neke stvari tako da će trebati puno snalažljivosti i CIK-a i svih nas da pokušamo da to složimo sukladno Ustavu i poslovniku institucija na koje se proces odnosi“, izjavio je Bošković.

Konstitutivna sjednica Predstavničkog doma FBiH označit će početak rada novog saziva u kojem će biti zastupljeno 12 političkih subjekata, dok je u prethodnom sazivu svoje predstavnike imalo 14 stranaka i političkih subjekata.

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