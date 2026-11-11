Senia Husić mijenja Irfana Halilagića u Parlamentu FBiH

CIK BiH danas je donio niz odluka o stavljanju mandata u mirovanje i dodjeli privremenih zamjenskih mandata izabranim zvaničnicima na različitim nivoima vlasti.

Među njima je i aktuelni premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, čiji je mandat u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH stavljen u mirovanje, dok je privremeni zamjenski mandat dodijeljen Seniji Husić.

Odluke su donesene nakon što su pojedini zvaničnici, izabrani na Općim izborima 2026. godine, odlučili nastaviti obavljati postojeće izvršne funkcije, dok su drugi podnijeli ostavke ili odbili prihvatiti osvojene mandate.

Irfan Halilagić stavio mandat u mirovanje

Aktuelni premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, kadar SDA, iskoristio je zakonsku mogućnost stavljanja osvojenog zastupničkog mandata u mirovanje. Centralna izborna komisija BiH njegov je zahtjev prihvatila, a privremeni zamjenski mandat u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH dodijelila Seniji Husić.

Ova odluka omogućava Halilagiću da nastavi obavljati funkciju premijera Tuzlanskog kantona tokom procesa formiranja nove vlasti, dok njegovo mjesto u federalnom Parlamentu privremeno preuzima druga kandidatkinja.

Podsjećamo, konstituirajuća sjednica novog saziva Skupštine Tuzlanskog kantona zakazana je za sutra, 12. novembra, u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli.

CIK BiH dodijelio zamjenske mandate i drugim zvaničnicima

Promjene su potvrđene i u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Mandati su stavljeni u mirovanje državnom ministru finansija Srđanu Amidžiću, ministru odbrane Zukanu Helezu i potpredsjedniku Federacije BiH Refiku Lendi.

Umjesto njih privremeni zamjenski mandati dodijeljeni su Miloradu Kojiću, Irni Imamović i Spahiji Kozliću.

U Predstavničkom domu Parlamenta FBiH mandate su, osim Halilagića, u mirovanje stavili i državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto, gradonačelnik Bosanske Krupe Armin Halitović te premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić. Njihova mjesta privremeno će preuzeti Darija Softić-Kadenić, Fatka Kulenović i Hakija Bošnjaković.

Istovremeno, Iso Delibašić i Nermin Ogrešević odbili su prihvatiti osvojene mandate u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, pa su oni dodijeljeni Adiju Kubatu i Irfanu Duriću.

Promjene i u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH

Četiri delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH podnijela su ostavke zbog izbora na dužnosti koje su nespojive s dosadašnjim mandatima.

Riječ je o Želimiru Neškoviću, Dženanu Đonlagiću, Džemalu Smajiću i Iliji Cvitanoviću. CIK je donio odluke o dodjeli njihovih mandata Tamari Evđić, Mensuri Beganović, Mirnesu Gušiću i Ivanu Vukadinu.

Odluke o mirovanju mandata donesene su i za više izabranih zvaničnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske te kantonalnim skupštinama. Među njima su Draško Stanivuković, Sevlid Hurtić, Ramo Isak, Benjamina Karić i Nermin Muzur.

Prema pravilima koja je ranije pojasnio CIK BiH, mirovanje mandata omogućava izabranim zvaničnicima da privremeno nastave obavljati izvršne funkcije do imenovanja njihovih nasljednika, dok za to vrijeme zastupničke dužnosti obavljaju kandidati kojima su dodijeljeni privremeni zamjenski mandati.