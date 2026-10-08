CIK poništio izbore u Bukviku kod Brčkog: Utvrđene nepravilnosti s glasačkim listićima

CIK je poništio izbore u Bukviku, na biračkom mjestu u Brčko distriktu BiH, zbog nepravilnosti koje su pojedinim biračima onemogućile ostvarivanje biračkog prava. Odluka je donesena danas na sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, a odnosi se na Opće izbore održane 4. oktobra 2026. godine.

Prema saopćenju CIK-a, na biračkom mjestu 200C019 Bukvik, u izbornoj jedinici 200C Brčko distrikt BiH, birači s entitetskim državljanstvom Republike Srpske nisu dobili sve potrebne glasačke listiće.

Nedostajao im je listić za nivo 522, odnosno za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, zbog čega nisu mogli glasati za ovaj nivo vlasti.

Iz Centralne izborne komisije navode da su time prekršena pravila izbornog procesa i povrijeđena izborna prava građana.

CIK poništio izbore u Bukviku, kada će biti ponovljeno glasanje?

Iako je odluka o poništavanju izbora donesena, datum ponovljenog glasanja još nije utvrđen.

Centralna izborna komisija BiH odluku o raspisivanju ponovljenih izbora na ovom biračkom mjestu donijet će nakon što odluka o poništavanju postane pravosnažna.

To znači da će birači u Bukviku naknadno biti obaviješteni o novom terminu glasanja.