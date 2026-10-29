Tri osobe poginule u padu helikoptera EUFOR-a u Brčkom, 12 povrijeđenih

Jasmina Ibrahimović

Tri osobe su poginule, a 12 ih je povrijeđeno u padu helikoptera EUFOR-a u naselju Gorice u Brčkom, potvrdio je portparol Zdravstvenog centra Brčko Salih Ibrahimbegović.

Prema njegovim riječima, jedna povrijeđena osoba nalazi se u teškom stanju i trenutno je u operacionoj sali.

Ibrahimbegović je izjavio da su sanitetska vozila spremna za transport povrijeđenih u Tuzlu. Zbog loših vremenskih uslova, helikopterski transport iz Sarajeva nije bio moguć.

Očevici navode da je helikopter letio sporo, zbog čega su posumnjali da postoji problem s letjelicom. Prema njihovim svjedočenjima, pojedini članovi posade navodno su iskakali iz helikoptera neposredno prije pada.

Iz EUFOR-a je saopšteno da se helikopter ove vojne misije srušio tokom rutinske operacije na području Brčkog. Prema njihovim navodima, u nesreći nije bilo povrijeđenih civila, a nisu oštećeni ni civilna infrastruktura, imovina niti vozila.

EUFOR je potvrdio da među stradalima ima pripadnika njihove misije, dok je istraga o okolnostima nesreće pokrenuta.

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