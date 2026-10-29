Povrat imovine stečene kriminalom: Agencija FBiH na radionici u Sofiji

Povrat imovine stečene kriminalom i jačanje saradnje institucija bile su glavne teme međunarodne radionice održane 27. i 28. oktobra u Sofiji, na kojoj su učestvovali i predstavnici Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Cilj radionice bio je unaprijediti postupke zapljene, oduzimanja i upravljanja imovinom koja je povezana s kriminalnim aktivnostima.

Radionica je organizovana u okviru međunarodnog projekta JUST-SHARE, koji okuplja predstavnike tužilaštava, institucija za povrat i upravljanje oduzetom imovinom te agencija za provođenje zakona. Posebna pažnja posvećena je razmjeni iskustava i unapređenju saradnje između institucija različitih država.

Učesnici su razgovarali o planiranju postupaka zapljene, upravljanju fizičkom imovinom i načinima prevazilaženja prepreka koje se javljaju tokom prekograničnih postupaka oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim djelima.

Povrat imovine zahtijeva bolju međunarodnu saradnju

Projekat JUST-SHARE usmjeren je na unapređenje pravosudne saradnje u krivičnim predmetima, posebno kada je riječ o imovini koja se nalazi izvan granica države u kojoj se vodi postupak.

Aktivnosti se realizuju u partnerstvu s Fondacijom SAFE, Centrom za proučavanje demokratije (CSD) i Regionalnom inicijativom za borbu protiv korupcije (RAI), uz finansijsku podršku Evropske komisije kroz Program pravosuđa Evropske unije.

Učešće na radionici omogućilo je predstavnicima Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom dodatno upoznavanje s evropskim i međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Među razmatranim dokumentima bili su Direktiva Evropske unije 2024/1260, koja uređuje povrat i oduzimanje imovine, Varšavska konvencija te standardi međunarodne organizacije FATF, koja se bavi sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma.

Iz Federalne agencije ističu da aktivnosti projekta doprinose usklađivanju rada domaćih institucija s evropskim pravnim standardima i jačanju saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala.

Projekat obuhvata i unapređenje komunikacije između institucija nadležnih za otkrivanje, zapljenu, oduzimanje i upravljanje imovinom stečenom krivičnim djelima, s posebnim naglaskom na predmete koji zahtijevaju međunarodnu pravosudnu saradnju.