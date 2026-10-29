Za sport u TK 1,67 miliona KM: Poznato koji klubovi dobijaju najviše novca

Za sport u TK u 2026. godini predviđeno je ukupno 1.670.356 KM, a Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je konačnu rang-listu klubova, saveza i sportskih organizacija kojima su namijenjena sredstva. Najveći pojedinačni iznos predviđen je za Rukometni klub Sloboda Solana Tuzla, dok su značajna sredstva raspoređena i košarkaškim, odbojkaškim i drugim sportskim kolektivima širom kantona.

Odluku o konačnoj rang-listi donio je ministar Damir Gazdić 26. oktobra, nakon provedene konkursne procedure. Finansijska podrška obuhvata vrhunski i kvalitetni sport, omladinske selekcije, sport osoba s invaliditetom, rekreativne aktivnosti i organizaciju sportskih manifestacija.

Koji sportski klubovi u TK dobijaju najviše novca?

Prema objavljenoj rang-listi, Rukometnom klubu Sloboda Solana Tuzla namijenjen je najveći pojedinačni iznos od 87.051 KM, iako ovaj klub više ne nastupa u Premijer ligi BiH.

Slijedi Ženski košarkaški klub RMU Banovići sa 78.020 KM, dok je Omladinskom košarkaškom klubu Sloboda Tuzla predviđena podrška od 67.441 KM.

Značajna sredstva namijenjena su i Košarkaškom klubu Jedinstvo Tuzla, kojem pripada 55.481 KM, dok su Odbojkaški klub Kula Gradačac i Fudbalski klub Tuzla City na listi s po 48.787 KM.

Košarkaškom invalidskom klubu Zmaj Gradačac predviđeno je 46.395 KM, Rukometnom klubu Gračanica 39.221 KM, a Košarkaškom klubu Basket Živinice 33.481 KM.

Sportski klub invalida sjedeće odbojke Sinovi Bosne nalazi se među korisnicima s predviđenim iznosom od 27.625 KM.

Kako su raspoređena sredstva za sport u TK?

Najveći dio kantonalnih sredstava namijenjen je vrhunskom kolektivnom sportu, uključujući sport osoba s invaliditetom na nacionalnom nivou. Za ovu kategoriju raspoređeno je 600.000 KM.

Za kvalitetni kolektivni sport predviđeno je 404.758 KM. Među korisnicima u ovoj kategoriji nalaze se Odbojkaški klub Sloboda Tuzla sa 19.893 KM, Odbojkaški klub 7 Lukavac sa 18.489 KM i Ženski odbojkaški klub Smeč Lukavac sa 18.330 KM.

Futsal klubu Sloboda Kompred Tuzla i Košarkaškom klubu Živinice namijenjeno je po 18.138 KM.

Za vrhunski pojedinačni sport, uključujući odgovarajuću kategoriju sporta osoba s invaliditetom, raspoređena je 86.651 KM. Među korisnicima su Atletski klub Sloboda Tehnograd sa 20.712 KM, Klub borilačkih sportova Tuzla sa 14.042 KM i Streljački klub osoba s invaliditetom Tuzla sa 13.691 KM.

Za kvalitetni pojedinačni sport predviđene su dodatne 98.884 KM.

Više od 240 hiljada KM za omladinske kategorije

Podrška je osigurana i za razvoj mladih sportista. Za omladinske uzrasne kategorije u kolektivnim sportovima predviđene su 142.042 KM, dok je za omladinski pojedinačni sport raspoređeno 98.793 KM.

Program „Sport za sve“, koji uključuje rekreaciju, sportski odgoj i obrazovanje te male olimpijske igre, podržan je sa 65.400 KM.

Za organizaciju sportskih manifestacija u Tuzlanskom kantonu predviđeno je 126.828 KM. Sredstva su namijenjena brojnim takmičenjima i turnirima, među kojima su manifestacije iz ritmičke gimnastike, boksa, hrvanja i sjedeće odbojke.

Rad granskih sportskih saveza podržan je sa ukupno 47.000 KM. Nogometnom, Rukometnom, Košarkaškom, Šahovskom i Karate savezu TK te Streljačkom savezu invalidnih lica TK predviđeno je po 7.000 KM, dok će Savezu sjedeće odbojke ratnih vojnih invalida i invalidnih lica TK pripasti 5.000 KM.

Potpisivanje ugovora 3. novembra u Tuzli

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK najavilo je da će potpisivanje ugovora s korisnicima sredstava biti održano u utorak, 3. novembra, od 11 do 13 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona.

Na osnovu konačne rang-liste bit će donesene pojedinačne odluke o iznosima i namjeni sredstava, nakon čega slijedi zaključivanje ugovora.

Sredstva će biti realizovana u skladu s Budžetom Tuzlanskog kantona za 2026. godinu, a protiv konačne rang-liste nije moguće podnijeti žalbu.

Kompletan spisak klubova, organizacija i odobrenih iznosa dostupan je na zvaničnoj stranici Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK.