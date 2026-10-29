Zračni saobraćaj u BiH: Forto traži hitne izmjene dva zakona

Zračni saobraćaj u BiH zahtijeva hitnu modernizaciju zakonske regulative kako bi država mogla pratiti tehnološke promjene i razvoj ovog sektora, poručio je danas ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto na međunarodnoj konferenciji ATCT 2026 u Sarajevu.

Forto je istakao da Bosna i Hercegovina mora uskladiti svoje propise sa savremenim standardima i promjenama koje se odvijaju u svjetskom zračnom saobraćaju.

Kao ključni korak naveo je usvajanje izmjena Zakona o zrakoplovstvu BiH i Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA), za koje su nacrti već pripremljeni.

Bez odgovarajućeg zakonskog okvira, upozoreno je na konferenciji, razvoj savremenih tehnologija i unapređenje sigurnosti zračnog saobraćaja suočavaju se s dodatnim izazovima.

Zračni saobraćaj u BiH pred izazovima digitalizacije i sigurnosti

Međunarodna konferencija „Advances in Traffic and Communication Technologies – ATCT 2026“ okupila je u Sarajevu profesore, naučnike i stručnjake iz Bosne i Hercegovine, regiona i drugih evropskih zemalja.

Centralna tema ovogodišnjeg skupa su izazovi i perspektive budućnosti zračnog saobraćaja, uključujući primjenu novih tehnologija, sigurnost i održivost.

Dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, profesor Amel Kosovac, naglasio je da se saobraćajni sistemi mijenjaju velikom brzinom, a da digitalizacija, umjetna inteligencija, klimatske promjene i geopolitičke okolnosti stvaraju nove zahtjeve za ovaj sektor.

Prema njegovim riječima, zračni saobraćaj nije važan samo za prijevoz putnika i robe već direktno utječe na ekonomsku konkurentnost, razvoj turizma, privlačenje investicija i međunarodnu povezanost države.

Rektor Univerziteta u Sarajevu Tarik Zaimović posebno je ukazao na sigurnosne rizike povezane s razvojem umjetne inteligencije. Istakao je potrebu ozbiljnijeg razmatranja zaštite informacionih sistema od novih oblika kibernetičkih napada, koji mogu predstavljati znatno složeniju prijetnju od tradicionalnih napada.

Razvoj aerodroma i regionalna saradnja među glavnim temama

Konferencija obuhvata i panel-diskusije o budućnosti aerodroma u Bosni i Hercegovini, njihovom razvoju i mogućnostima bolje povezanosti s regionalnim i evropskim tržištem.

Prema programu organizatora, u razgovorima o razvojnim perspektivama aerodroma predviđeno je i učešće predstavnika Međunarodnog aerodroma Tuzla, zajedno s predstavnicima drugih aerodroma u zemlji.

Posebna pažnja bit će posvećena inovativnim rješenjima, unapređenju regionalne saradnje i stvaranju održivijeg sistema zračnog saobraćaja.

Konferenciju ATCT 2026 organizuje Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, a njen program nastavlja se sutra predstavljanjem naučnih i stručnih radova.