Forto uzvratio prijevoznicima: „Nismo mi krivi za sve, pravila određuje Evropska unija“

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto odbacio je optužbe Konzorcija „Logistika BiH“ da njegovo ministarstvo snosi najveću odgovornost za odlazak profesionalnih vozača i transportnih kompanija iz zemlje. Poručio je da su problemi prijevoznika ozbiljni, ali da njihovo rješavanje zavisi od više domaćih institucija i Evropske unije.

„Prijevoznici imaju ozbiljne probleme i potpuno razumijem njihovo nezadovoljstvo. Od početka sam govorio da ljudi koji voze našu robu širom Evrope moraju imati mogućnost normalno raditi svoj posao“, kazao je Forto.

Naglasio je da Ministarstvo ne može samostalno mijenjati pravila boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru, posebno ograničenje od 90 dana u periodu od 180 dana, jer o tome odlučuju institucije Evropske unije i države članice.

Forto tvrdi da su već ostvareni određeni pomaci

Iz Ministarstva podsjećaju da su u proteklom periodu vođeni razgovori s Evropskom komisijom, hrvatskim institucijama i predstavnicima drugih država članica EU, uz iniciranje regionalne saradnje zemalja Zapadnog Balkana.

Kao jedan od konkretnih rezultata navode mogućnost da profesionalni vozači iz BiH od 23. septembra podnose zahtjeve za posebne dugotrajne vize u Hrvatskoj.

Ipak, ova mjera ne predstavlja trajno rješenje za cijeli šengenski prostor, zbog čega prijevoznici i dalje traže promjenu režima boravka.

Ministarstvo ističe i da su uvedeni elektronski CEMT sistem, unaprijeđene procedure izdavanja međunarodnih dozvola i pokrenute aktivnosti na daljnjoj digitalizaciji transportnog sektora.

Prijevoznici traže konkretna rješenja

Konzorcij „Logistika BiH“ već duže upozorava da ograničenja boravka u Evropskoj uniji ugrožavaju poslovanje domaćih transportnih kompanija i mogu dovesti do njihovog preseljenja u druge države.

Forto smatra da je za rješavanje problema potrebno jasnije podijeliti odgovornost između nadležnih institucija, posebno kada je riječ o porezima, akcizama, carinskim procedurama i troškovima poslovanja.

„Prebacivanje cjelokupne odgovornosti na jedno ministarstvo neće riješiti nijedan od tih problema“, poručio je Forto.

Dodao je da će Ministarstvo nastaviti razgovore s evropskim institucijama i predstavnicima transportnog sektora kako bi se pronašlo rješenje koje će profesionalnim vozačima omogućiti nesmetan rad, a domaćim kompanijama nastavak poslovanja u Bosni i Hercegovini.