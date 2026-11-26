Bosna i Hercegovina mogla bi dobiti pristup pojedinim dijelovima evropskog tržišta i prije punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je u Briselu da će početkom 2027. godine biti pokrenuti razgovori sa svim partnerima sa zapadnog Balkana o toj mogućnosti.

Cilj je postepeno uključivanje zemalja regije u jedinstveno tržište EU, uz provođenje potrebnih reformi i stvaranje jednakih uslova poslovanja za privrednike.

„Ne trebamo čekati pristupanje da bismo zbližili naše ljude i privrede“, kazala je von der Leyen nakon samita Evropske unije i zapadnog Balkana.

Šta bi pristup evropskom tržištu značio za BiH?

Postepeno otvaranje evropskog tržišta moglo bi domaćim preduzećima omogućiti jednostavnije poslovanje, lakši pristup kupcima u Evropskoj uniji i ravnopravnije uslove tržišne konkurencije.

Kao primjere konkretnih koristi koje građani mogu ostvariti i prije članstva, von der Leyen izdvojila je uključivanje četiri partnera iz regije u Jedinstveno područje plaćanja u eurima (SEPA), koje omogućava brže i jeftinije novčane transfere.

Evropska unija prošlog mjeseca započela je i pregovore s Albanijom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Kosovom o korištenju mobilnih usluga u roamingu po domaćim cijenama.

Koji bi dijelovi evropskog tržišta mogli biti dostupni Bosni i Hercegovini tek će biti predmet najavljenih razgovora s Evropskom komisijom.

Za tri zemlje regije moguće dodatnih 338 miliona eura

Govoreći o realizaciji Plana rasta za zapadni Balkan, predsjednica Evropske komisije istakla je da je prije godinu dana bilo provedeno 38 posto reformskih koraka za koje je istekao rok, dok taj udio sada iznosi 63 posto.

Ostvareni napredak mogao bi u narednim sedmicama omogućiti isplatu dodatnih 338 miliona eura Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

Von der Leyen ocijenila je da se Crna Gora približava završetku pristupnih pregovora, dok Albanija ubrzano napreduje prema istom cilju. Evropska komisija za obje zemlje ranije ovog mjeseca predstavila je prioritete za narednu fazu pregovora.

Predsjednica Komisije naglasila je i značaj regionalne saradnje, ukazujući na rast trgovinske razmjene, sve češće međusobno priznavanje kvalifikacija i ubrzavanje prijevoza robe zahvaljujući zelenim koridorima.

„Uspjeh proširenja u konačnici će se mjeriti onim što ono mijenja u životima ljudi“, poručila je von der Leyen, ističući značaj novih prilika za mlade i većih mogućnosti za poslovanje preduzeća.