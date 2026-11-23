Dan državnosti BiH, koji se obilježava u srijedu, 25. novembra, bit će neradni dan u Federaciji Bosne i Hercegovine, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Prema važećim zakonskim propisima, na ovaj dan ne rade državni organi, preduzeća i druga pravna lica na koja se zakon primjenjuje.

Iz Ministarstva su podsjetili da je Zakonom o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine utvrđeno da se ovaj datum obilježava kao državni praznik.

Zakonom je propisano da se Dan državnosti obilježava jedan dan, odnosno isključivo na datum praznika, bez prenošenja neradnog dana na neki drugi datum.

Dan državnosti BiH obilježava se samo jedan dan

S obzirom na to da 25. novembar ove godine pada u srijedu, taj dan bit će neradni za organe uprave, preduzeća i druga pravna lica u Federaciji BiH u skladu sa zakonskim odredbama.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike na ovaj način obavijestilo je poslodavce i građane o primjeni propisa povodom predstojećeg praznika.

Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježava se u znak sjećanja na 25. novembar 1943. godine, kada je u Mrkonjić Gradu održano Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a, na kojem su potvrđeni temelji državnosti Bosne i Hercegovine i njena ravnopravnost u budućoj jugoslavenskoj federaciji.