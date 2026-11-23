Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 24.11.2026. godine (utorak) na području Grada Srebrenika:

– u naseljima: Krč, Fazanerija i Gornji Hrgovi u vremenu od 08:30 do 10:00 sati,

– u naseljima: Fazanerija, Hujdurovići, Tovilište, Krč, Vrela, Gronji Hrgovi i dio Ormanice u vremenu od 10:00 d0 15:30 sati.