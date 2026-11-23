Otpornost na antibiotike postaje jedan od ozbiljnijih zdravstvenih problema u svijetu, a sve veći broj bakterijskih infekcija teže se liječi lijekovima koji su ranije bili djelotvorni. Stručnjaci upozoravaju da nepravilna i nepotrebna upotreba antibiotika ubrzava razvoj otpornih bakterija, zbog čega liječenje pojedinih infekcija postaje složenije i dugotrajnije.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), približno svaka šesta laboratorijski potvrđena bakterijska infekcija u svijetu tokom 2023. godine bila je otporna na antibiotike. Podaci su dio globalnog sistema praćenja antimikrobne rezistencije, u koji je uključeno više od 100 zemalja.

Na ovaj problem upozorava se i tokom Svjetske sedmice podizanja svijesti o antimikrobnoj rezistenciji, koja traje od 18. do 24. novembra. Ovogodišnja kampanja provodi se pod porukom „Jedno zdravlje, jedna akcija: Spriječimo antimikrobnu rezistenciju sada“.

Kako nastaje otpornost na antibiotike?

Antibiotici se koriste za liječenje određenih bakterijskih infekcija, ali njihova djelotvornost može oslabiti kada bakterije razviju mehanizme odbrane od tih lijekova.

Bakterije se mogu mijenjati i stjecati sposobnost preživljavanja uprkos djelovanju antibiotika. Kada se antibiotici koriste često ili bez opravdanog razloga, osjetljive bakterije mogu biti uništene, dok one otporne preživljavaju i nastavljaju se razmnožavati.

Posebno je važno razumjeti da ljudski organizam ne postaje otporan na antibiotike. Otpornost razvijaju bakterije, koje se zatim mogu širiti među ljudima i otežavati liječenje infekcija.

Jedan od problema predstavlja uzimanje antibiotika na vlastitu ruku, bez pregleda i preporuke ljekara. Nepravilno doziranje, korištenje preostalih lijekova iz ranijih terapija i uzimanje antibiotika koji su propisani drugoj osobi također mogu povećati zdravstvene rizike.

Zašto antibiotici ne pomažu kod gripe i prehlade?

Jedna od čestih zabluda jeste da antibiotici mogu pomoći kod svake povišene temperature, kašlja ili upale grla.

Gripa i obična prehlada uzrokovane su virusima, a antibiotici ne djeluju na virusne infekcije. Njihovo uzimanje u takvim situacijama neće ubrzati oporavak, ali može izazvati nuspojave i doprinijeti razvoju rezistentnih bakterija.

Antibiotici mogu biti potrebni kada ljekar utvrdi bakterijsku infekciju koja zahtijeva takvo liječenje. Međutim, ni svaka bakterijska infekcija ne mora nužno zahtijevati antibiotsku terapiju.

Zbog toga stručnjaci savjetuju da se antibiotici uzimaju isključivo prema uputama zdravstvenih radnika, bez samostalnog mijenjanja doze ili trajanja terapije.

Šta se događa kada antibiotici više ne djeluju?

Posljedice mogu biti ozbiljne, posebno kod pacijenata s oslabljenim imunitetom, starijih osoba i teško oboljelih.

Infekcije izazvane otpornim bakterijama mogu zahtijevati duže bolničko liječenje, primjenu drugih antibiotika i složenije medicinske postupke. U pojedinim slučajevima mogućnosti liječenja veoma su ograničene.

Otpornost na antibiotike predstavlja rizik i za savremenu medicinu, jer se antibiotici koriste u prevenciji i liječenju infekcija povezanih s operacijama, transplantacijama organa i liječenjem malignih bolesti.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da se problem ne odnosi samo na zdravstvene ustanove, nego i na upotrebu antimikrobnih lijekova kod životinja te na zaštitu okoliša.

Pravilna upotreba antibiotika, vakcinacija, higijena ruku i sprečavanje širenja infekcija među najvažnijim su mjerama kojima se može usporiti razvoj otpornosti na antibiotike.