Visoka stopa pušenja u BiH: Svako treće dijete koristi duhanske proizvode

Iako svijet danas puši manje nego prije, epidemija duhana još uvijek nije završena. Novi globalni izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) pokazuje da je broj korisnika duhana u svijetu smanjen sa 1,38 milijardi (22,4 posto) u 2000. godini na 1,2 milijarde (14,7 posto) u 2024. godini. To znači da je od 2010. godine broj pušača smanjen za 120 miliona, što predstavlja relativno smanjenje od 27 posto.

Uprkos napretku, duhan i dalje pogađa milione odraslih širom svijeta, uzrokujući brojne bolesti i smrtne ishode koji se mogli spriječiti. Evropa ostaje region sa najvećom stopom upotrebe duhana – 24,1 posto odraslih i dalje konzumira duhan, dok žene u Evropi imaju najvišu stopu upotrebe na globalnom nivou – 17,4 posto.

– Milioni ljudi prestaju ili uopće ne počinju koristiti duhan zahvaljujući naporima zemalja u kontroli upotrebe duhana. Kao odgovor na taj napredak, duhanska industrija sada plasira nove nikotinske proizvode, ciljajući posebno mlade. Vlade moraju djelovati brže i odlučnije u primjeni dokazanih mjera kontrole duhana – poručio je generalni direktor SZO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.

BiH među zemljama s najvećom stopom pušenja u Evropi

Prema izvještaju SZO-a, Bosna i Hercegovina i dalje se suočava s ozbiljnim javnozdravstvenim problemom kada je riječ o upotrebi duhana. Više od trećine odraslih osoba u BiH redovno koristi duhan. Podaci istraživanja Konzumacija duhana u BiH pokazuju da 35,3 posto odraslih puši, pri čemu je upotreba znatno češća među muškarcima (42,2 posto) nego među ženama (29,1 posto).

Posebno zabrinjavajući podatak odnosi se na djecu i mlade. Gotovo svako četvrto dijete uzrasta od 13 do 15 godina koristi neki oblik duhanskog proizvoda, dok u Republici Srpskoj taj broj premašuje 38 posto djece u istom uzrastu.

– BiH je smanjila upotrebu duhana za 12 posto od 2010. godine, ali je i dalje na putu da ne ispuni globalni cilj od 30 posto smanjenja do 2025. godine – upozorio je specijalni predstavnik SZO-a u BiH Erwin Cooreman.

On dodaje da se jačanjem kontrole duhana, većom javnom sviješću i podrškom osobama koje žele prestati pušiti, Bosna i Hercegovina može približiti globalnim ciljevima prevencije nezaraznih bolesti.

Strože mjere i zabrane u Federaciji i Republici Srpskoj

Federacija Bosne i Hercegovine je 2022. godine usvojila Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, koji je stupio na snagu u maju 2023. godine. Novi propisi donijeli su zabranu pušenja u svim zatvorenim javnim prostorima i na radnim mjestima, kao i stroža pravila oglašavanja i pakovanja duhanskih proizvoda.

U Republici Srpskoj, Nacrt zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje usvojen je ranije ove godine u Narodnoj skupštini, a javna rasprava završena je u augustu. Time je napravljen važan korak ka usvajanju sveobuhvatnog zakonskog okvira kojim bi se entitetske mjere uskladile s međunarodnim javnozdravstvenim standardima, saopćeno je iz Svjetske zdravstvene organizacije u BiH.

