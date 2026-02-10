Nove cijene cigareta stupaju na snagu od 9. marta, a ažurirane cjenovnike maloprodajnih cijena cigareta i duhana za pušenje dostavilo je Upravi za indirektno oporezivanje više proizvođača i distributera koji posluju na tržištu Bosne i Hercegovine.

Promjene se odnose na veliki broj brendova, uključujući Sobranie, Camel, Winston, Marlboro, Chesterfield, Dunhill, Lucky Strike, Rothmans, kao i više linija grijanih i rezanih duhanskih proizvoda.

Koliko će koštati cigarete po paklici?

Prema dostavljenim tabelama (vidi dalje u tekstu), nove cijene cigareta obuhvataju proizvode kompanija JTI, Philip Morris i drugih uvoznika, a raspon maloprodajnih cijena po paklici u većini slučajeva kreće se između 6,20 i 7,20 KM, dok su pojedini specijalizovani duhanski proizvodi i pakovanja većih gramaža znatno skuplji. Kod dijela premium brendova cijena ostaje na gornjoj granici raspona, dok su kod pojedinih slim i superslims varijanti evidentirane blaže korekcije.

U galeriji fotografija možete pronaći cijene svih brendova tri proizvođača cigareta.

Nove cijene cigareta tri proizvođača koji svoje brendove plasiraju na tržište BiH 1 od 6

U cjenovniku JTI grupe nalaze se Sobranie linije koje zadržavaju cijenu od 7,20 KM po paklici, dok su pojedine Camel i Winston varijante raspoređene uglavnom između 6,20 i 6,80 KM. Posebno su izdvojena i pakovanja duhana za pušenje od 30 grama, gdje cijene dosežu 11 KM, kao i pojedini specifični proizvodi čija je cijena višestruko veća zbog drugačijeg pakovanja i namjene.

Nove cijene cigareta koje je dostavio Philip Morris uključuju više Marlboro varijanti čija se maloprodajna cijena kreće oko sedam maraka, dok su određeni proizvodi iz linije Chesterfield i Eve u rasponu od oko 6,20 do 6,70 KM. U dokumentima su navedene i cijene Terea punjenja za uređaje za zagrijavanje duhana, gdje većina varijanti ima jedinstvenu cijenu od 6,20 KM po pakovanju.

Ažurirani cjenovnik obuhvata i brendove Dunhill, Lucky Strike, Rothmans, Eva, Diva i Drina, kod kojih se nove cijene cigareta uglavnom kreću od 6,20 do 7,20 KM, zavisno od tipa, veličine pakovanja i serije proizvoda. Kod slim i demi slim formata cijene su u pravilu niže u odnosu na standardna king size pakovanja.

Od kada će važiti nove cijene cigareta?

Iz Uprave za indirektno oporezivanje je naznačeno da se primjenjuju cjenovnici koje su dostavili proizvođači i uvoznici, te da nove cijene cigareta važe od datuma navedenog u obavještenju. Trgovci su obavezni da od tog datuma primjenjuju nove maloprodajne cijene na teritoriji Bosne i Hercegovine.