Prihodi od indirektnih poreza u 2025. godini rekordni, prikupljeno više od 12 milijardi KM

Nedžida Sprečaković
novac, naknada, naknade, invalidnine
Novčanice konvertibilne marke.

Prihodi od indirektnih poreza u 2025. godini dostigli su iznos od 12 milijardi i 177 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja rast od 633 miliona KM ili 5,51 posto u odnosu na 2024. godinu, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, riječ je o najvećem iznosu prikupljenih indirektnih poreza od osnivanja ove institucije. Istaknuto je da tokom 2025. godine nije dolazilo do povećanja stopa indirektnih poreza, a da je rast prihoda rezultat kombinacije inflatornih kretanja i pojačanih aktivnosti koje je provodila Uprava.

Tokom prošle godine poreskim obveznicima je po osnovu povrata PDV-a isplaćeno ukupno 2 milijarde i 202 miliona KM, dok je preostali iznos prihoda raspoređen korisnicima sa Jedinstvenog računa. Neto prihodi koji su u periodu januar–decembar 2025. godine otišli u raspodjelu državi, entitetima i Brčko distriktu iznosili su 9 milijardi i 974 miliona KM, što je za 525 miliona više nego u istom periodu prethodne godine.

Za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine tokom 2025. godine izdvojeno je 1 milijarda i 20 miliona KM. Federaciji Bosne i Hercegovine raspoređeno je 5 milijardi i 510 miliona KM, Republici Srpskoj 3 milijarde i 86 miliona KM, dok je Brčko distriktu pripalo 310 miliona KM.

Dodatna sredstva raspoređena su i po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva te izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva u iznosu od 0,25 KM po litru goriva. Po tom osnovu Federacija BiH je ostvarila dodatnih 249 miliona KM, Republika Srpska 165 miliona KM, a Brčko distrikt 8 miliona KM.

