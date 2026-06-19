U Tuzli oduzeta roba vrijednosti preko 253.000 KM, na meti poreznika internet prodaja

Službenici Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine proveli su operativnu akciju kodnog naziva „LIVE 2“ na području Regionalnog centra Tuzla, tokom koje je privremeno oduzeta roba stranog porijekla procijenjene vrijednosti oko 253.600 KM, namjena robe je bila internet prodaja.

Kako je saopćeno iz UIO, akciju su realizovali službenici Odsjeka za provođenje propisa Regionalnog centra Tuzla, odnosno Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja, nakon prikupljenih operativno-taktičkih saznanja o mogućim nepravilnostima u poslovanju jednog pravnog lica prilikom uvoza i distribucije robe.

Tokom kontrole prometa i porijekla robe pronađeno je ukupno 10.975 komada različitih proizvoda stranog porijekla za koje nije postojala zakonom propisana dokumentacija. Među oduzetim artiklima nalazile su se dioptrijske i sunčane naočale, patike te drugi proizvodi koji su, prema navodima UIO, bili namijenjeni za internet prodaju putem takozvanih live prodaja.

Pronađena roba je privremeno oduzeta, a protiv odgovornih osoba poduzete su zakonom predviđene mjere i radnje zbog utvrđenih nezakonitosti.

Iz UIO su još jednom pozvali građane da prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje putem otvorene linije 080 02 06 07, naglašavajući da su svi pozivi besplatni i anonimni.