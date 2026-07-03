Na granici cariniku ponudio 20 eura, Sud BiH mu izrekao uslovnu kaznu

Cariniku ponudio 20 eura na graničnom prijelazu Brod kako ne bi izvršio službenu radnju, a Sud BiH mu je izrekao uslovnu i novčanu kaznu.

Sud Bosne i Hercegovine je, nakon ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, Vahida Hujića proglasio krivim za krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi.

Uslovna kazna i novčana kazna od 500 KM

Sud mu je izrekao uslovnu osudu, kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci. Istovremeno je određeno da se kazna neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Uz uslovnu osudu, Sud BiH mu je izrekao i novčanu kaznu u iznosu od 500 KM, koju je dužan platiti u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.

Prema navodima iz predmeta, događaj se desio 9. januara 2026. godine, oko 22:15 sati, na Međunarodnom graničnom prijelazu Brod, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu iz pravca Republike Hrvatske.

Optuženi je upravljao motornim vozilom u kojem je prevozio robu procijenjene vrijednosti 4.457,41 KM. Riječ je o robi koja je podlijegala carinskoj kontroli, prijavi, obračunu i naplati.

Kako se navodi, on je carinskom službeniku Uprave za indirektno oporezivanje BiH ponudio 20 eura kako službeno lice ne bi izvršilo službenu radnju koju je bilo dužno izvršiti.

Sud BiH ga je zbog toga proglasio krivim za krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi.