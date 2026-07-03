Učenici generacije Banovići: Načelnik upriličio prijem za najbolje učenike

Učenici generacije Banovići koji su ostvarili izuzetne rezultate tokom školovanja bili su gosti načelnika Općine Banovići, koji je za njih upriličio prijem i čestitao im na postignutom uspjehu.

Prijemu je prisustvovalo šest učenika koji su u školskoj 2025/2026. godini ponijeli titulu učenika generacije, od čega pet iz osnovnih škola i jedna učenica iz Mješovite srednje škole Banovići.

Titulu učenika generacije osvojili su Nezifa Alić iz Osnovne škole Banovići, Naida Durgutović iz Osnovne škole Banovići Selo, Emina Demirović iz Osnovne škole Grivice, Nejra Bošnjaković iz Osnovne škole Treštenica, Adna Kalabić iz Osnovne škole Seona-Aljkovići i Emina Gabeljić iz Mješovite srednje škole Banovići.

Učenici generacije Banovići dobili priznanje za rad i uspjeh

Načelnik Općine Banovići čestitao je učenicima na ostvarenim rezultatima, ističući da su svojim trudom, znanjem i zalaganjem postali primjer vršnjacima, ali i ponos svojih porodica, nastavnika i škola.

Naglasio je da je titula učenika generacije veliko priznanje koje se stiče predanim radom i kontinuiranim zalaganjem, te da Općina Banovići s ponosom prati uspjehe mladih ljudi koji predstavljaju budućnost ove lokalne zajednice.

Kao znak pažnje i podrške njihovom daljem obrazovanju, učenicima su uručene novčane nagrade.

Načelnik im je poželio mnogo uspjeha u nastavku školovanja, uz želju da i u budućnosti ostvaruju zapažene rezultate, razvijaju svoje potencijale i stečeno znanje iskoriste na dobrobit svoje zajednice.