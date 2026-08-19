Planska isključenja električne energije na području TK

Adin Jusufović
Planska isključenja električne energije na području TK
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Dana 20.08.2026. godine (četvrtak) na području Grada Tuzle u ulicama: Kojšino, Borić, Džindić Mahala i Ludviga Kube u vremenu od 11:00 do 15:00 sati.

Dana 21.08.2026. godine (petak) na području Grada Tuzle

– u naseljima: Jovanovići, Seljublje, Paraći, Savići, Kolimet, Požarnica,Kovačevo Selo, Čifluk, Donje Hrasno, Novakovići, Puljkov Do, Antići, Gajevi, Kukarići, Vujići,Toromanovići, Drenov Do, Banj Brdo, Cviljevina, Trakilovići i Gornje Hrasno u vremenu od 09:00 do 10:00 sati  i u vremenu od 14:00 do 15:00 sati.

– u naseljima: Kukarići, Gajevi, Cviljevina i Kolimer u vremenu od 09.00 do 15:00 sati.

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Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

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Planska isključenja električne energije na području TK

Tuzla i TK

Planska isključenja električne energije na području TK

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