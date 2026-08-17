Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 18.08.2026. godine (utorak) na području Grada Tuzle:

– u ulici Stjepana Matijevića u vremenu od 10:00 do 15:00 sati,

– u naselju Tanovići u vremenu od 07:00 do 10:00 sati.

Dana 19.08.2026. godine (srijeda) na području:

Grada Tuzle

-u ulicama: Mramorska, 26. Augusta, Arifa Redžića, Miralema Junuzovića

i 38. Divizije u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

– u ulici Husinskih Rudara u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

– u naseljima: Naselja Dobrnja, Čanići i dio naselja Marina Glava, Previle, Lipnica i

Ljepunice u vremenu od 08:00 do 11:00 sati.

– u naseljima: Srednja Lipnica, Marjanovići, Dragulje, Karagići, Hasanovac,

Matići, Dorić Mahala, Gornja Lipnica, Tisovac, Snoz, Trstje i Lipnica u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

– u ulicama: Uzeira Mehičića i Balibegova Mahala u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.