Planska isključenja električne energije na području TK

Adin Jusufović
Planska isključenja električne energije na području TK
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Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 18.08.2026. godine (utorak) na području Grada Tuzle:

– u ulici Stjepana Matijevića u vremenu od 10:00 do 15:00 sati,

– u naselju Tanovići u vremenu od 07:00 do 10:00 sati.

Dana 19.08.2026. godine (srijeda) na području:

  1. Grada Tuzle

-u ulicama: Mramorska, 26. Augusta, Arifa Redžića, Miralema Junuzovića
i 38. Divizije u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

– u ulici Husinskih Rudara u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.

– u naseljima: Naselja Dobrnja, Čanići i dio naselja Marina Glava, Previle, Lipnica i
Ljepunice u vremenu od 08:00 do 11:00 sati.

– u naseljima: Srednja Lipnica, Marjanovići, Dragulje, Karagići, Hasanovac,
Matići, Dorić Mahala, Gornja Lipnica, Tisovac, Snoz, Trstje i Lipnica u vremenu od 11:00 do 14:00 sati.

– u  ulicama: Uzeira Mehičića i Balibegova Mahala u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

  1. Općine Sapna u naseljima: Nezuk, Baljkovica i Zaseok u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.

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