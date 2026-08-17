Hakerski napad na Službu za poslove sa strancima BiH, pokrenuta unutrašnja istraga

Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine potvrdila je da je njen informaciono-komunikacijski sistem bio meta hakerskog napada, o čemu su je obavijestile sigurnosne agencije u BiH.

Prema dostupnim informacijama, napadač je tokom cyber napada pribavljao korisničke akreditive, koje je potom koristio za pohranu i distribuciju ukradenih podataka.

Iz Službe su poručili da su pokrenute aktivnosti s ciljem zaštite podataka građana i zaposlenih, ali i unutrašnja istraga zbog sumnje da pojedini uposlenici nisu pravovremeno poduzeli potrebne mjere zaštite informacionog sistema.

Istragom bi trebalo biti utvrđeno da li je eventualni nesavjestan rad zaposlenih doprinio sigurnosnom propustu i omogućio napadačima pristup sistemu.

Ovaj slučaj dolazi nedugo nakon što je kompanija „Igman“ iz Konjica bila žrtva računarske prevare u kojoj je s njenog računa otuđeno 780.000 eura.

Tokom poslovne komunikacije s kompanijom iz Turske, Igmanu su s e-mail adrese veoma slične adresi poslovnog partnera dostavljeni podaci za uplatu. Novac namijenjen turskoj kompaniji prebačen je na pogrešan račun, nakon čega su uočene nepravilnosti.