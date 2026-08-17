Hrvatski poljoprivrednici traže fond zbog suše i klimatskih promjena

Adin Jusufović
Suša, supe, hrvatski poljoprivrednici

Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić pozvao je na osnivanje snažnog domaćeg fonda koji bi služio za restrukturiranje poljoprivrede, prilagođavanje klimatskim promjenama i jačanje konkurentnosti domaće proizvodnje.

U otvorenom pismu poljoprivrednicima, javnosti i Vladi upozorio je da ovogodišnja suša ponovo ostavlja ozbiljne posljedice na proizvodnju te da poljoprivrednici ne mogu iz godine u godinu sami snositi teret sve nepovoljnijih vremenskih uslova.

Mihelić smatra da su klimatske promjene postale trajni faktor koji mijenja način proizvodnje, zbog čega se, prema njegovim riječima, moraju mijenjati i tehnologija, struktura proizvodnje, način povezivanja proizvođača, prerada, skladištenje i navodnjavanje tamo gdje je ono ekonomski opravdano.

Naglasio je da poljoprivrednici ne očekuju da država u potpunosti finansira budućnost sektora, već da stvori uslove za ulaganja. Prema njegovom prijedlogu, proizvođači bi ulagali vlastita sredstva i preuzimali dio rizika, dok bi država i finansijski sistem trebali omogućiti lakšu realizaciju investicija.

Cilj takvog modela, kako je naveo, nije da poljoprivreda svake godine zavisi od pomoći, nego da postane otpornija, konkurentnija i sposobna stvarati veću vrijednost.

Posebno je ukazao na važnost navodnjavanja, ali i na potrebu da se ulaganja usmjere tamo gdje proizvodnja može biti ekonomski održiva.

Mihelić je upozorio i na pad proizvodnje povrća i kravljeg mlijeka te otvorio pitanje sve veće zavisnosti Hrvatske od uvoza hrane.

Problem vidi i u napuštenim i zaraslim pašnjacima. Smanjenjem stočnog fonda dio takvih površina izgubio je proizvodnu funkciju, pa se povećava količina suhe i drvenaste vegetacije. Zbog toga smatra da bi, gdje postoje prirodni i ekonomski uslovi, trebalo ponovo intenzivnije koristiti pašnjake i vraćati stoku na njih.

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