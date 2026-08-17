Četvero uhapšenih zbog podmetanja požara u Hrvatskoj

Adin Jusufović
Požar kod Konjica i dalje aktivan, angažovane i Oružane snage
Foto: Požar kod Konjica i dalje aktivan, angažovane i Oružane snage

Zadarska policija završila je kriminalističko istraživanje protiv trojice hrvatskih državljana, u dobi od 46, 45 i 42 godine, te 33-godišnje državljanke Poljske, koje sumnjiči da su namjerno izazvali požare na deset lokacija širom Zadarske županije.

Osumnjičeni su pronađeni i uhapšeni u subotu, 15. augusta, nešto poslije 20 sati, u automobilu zadarskih registarskih oznaka. Policija ih je locirala nakon dojave građana da neko uz cestu na širem području Benkovca podmeće vatru.

Istragom je, prema navodima policije, utvrđeno da su četvero osumnjičenih djelovali prema prethodnom dogovoru. Sumnja se da su 14. i 15. augusta upaljačem namjerno izazivali požare, pri čemu su mogli ugroziti živote i imovinu većeg broja ljudi.

Požari su podmetnuti na Bilom Brigu u Zadru, kao i na području Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca.

Na Bilom Brigu potpuno je izgorio automobil u vlasništvu 53-godišnjaka, dok su između Škabrnje i Zemunika Donjeg u masliniku 48-godišnjeg vlasnika izgorjela 43 stabla maslina.

U gašenju su, osim vatrogasaca, učestvovali kanaderi i druge zračne snage. Materijalna šteta je velika, a njen konačan iznos još se utvrđuje.

Nakon hapšenja policija je, po nalogu Županijskog suda u Zadru, pretresla domove, prostorije i vozila koja su osumnjičeni koristili. Kod 42-godišnjaka je pronađena i oduzeta poluautomatska puška sa 44 komada municije, dok su kod 46-godišnjaka pronađeni pištolj i više mobilnih telefona.

Svo četvero osumnjičenih predato je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a protiv njih je podnesena krivična prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.

Kako je ranije objavio RTL, trojica privedenih muškaraca su srpske nacionalnosti. Policija i tužilaštvo nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti slučaja.

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