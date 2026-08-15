Civilna zaštita Tuzle upozorava: Suša povećava rizik od požara, kazne dosežu 1.500 KM

Dug period bez kiše i visoke temperature povećavaju opasnost od izbijanja i brzog širenja požara na području Tuzle. Iz Službe civilne zaštite Grada Tuzle zbog toga apeluju na građane da budu posebno oprezni prilikom boravka i rada na otvorenom.

Poseban oprez potreban je prilikom korištenja vatre u blizini šuma, njiva, vikendica i površina prekrivenih suhom travom i rastinjem. U ovakvim uslovima i najmanja nepažnja može biti dovoljna za nastanak požara.

Građanima se savjetuje da ne pale suhu travu, korov i nisko rastinje, kao ni otpad na otvorenom prostoru. Oprez je potreban i prilikom roštiljanja, kao i pri izvođenju radova tokom kojih mogu nastati varnice.

Za nepropisno paljenje vatre predviđene su novčane kazne, koje za fizičke osobe mogu iznositi od 500 do 1.500 KM.

Nadležne službe posebno upozoravaju da se vatra ne smije ostavljati bez nadzora te da se nakon korištenja mora u potpunosti ugasiti.

Ukoliko građani primijete požar ili dim, potrebno je što prije obavijestiti nadležne službe kako bi se spriječilo njegovo dalje širenje.