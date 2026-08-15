Teška situacija kod Bosanskog Grahova: Požar se proširio i na Hrvatsku

Požar koji već nekoliko dana bjesni na području Bosanskog Grahova i dalje je aktivan, a vatra je tokom noći prešla i na teritoriju Hrvatske.

Prema procjenama Uprave civilne zaštite Hercegbosanskog kantona, požar je zahvatio područje od najmanje 15 kvadratnih kilometara, zbog čega je gašenje izuzetno otežano.

Na bh. strani u akciji su jutros učestvovali helikopter Oružanih snaga BiH, radnici Šumarije i pripadnici DVD-a Korita. Međutim, nadležni upozoravaju da je broj ljudi na terenu nedovoljan za ovako veliko požarište.

Vatra se širi na području između naselja Uništa u BiH i Strmice u Hrvatskoj. Na hrvatskoj strani angažovano je 37 vatrogasaca sa 19 vozila, uz 26 pripadnika Hrvatske kopnene vojske i dva protupožarna aviona.

Situaciju dodatno otežava nepristupačan teren i velika površina zahvaćena požarom. Hrvatski kanaderi djeluju u pograničnom području, dok trenutno nije potvrđeno da li su angažovani i na bh. strani.

Požar kod Bosanskog Grahova aktivan je već nekoliko dana, a zbog njegovog širenja ranije je zatražena pomoć Hrvatske. U gašenje je prethodnih dana uključen i helikopter Oružanih snaga BiH.

Nadležne ekipe i dalje su na terenu, a situacija se pomno prati zbog mogućnosti daljeg širenja vatre.