Brojni vjernici u Lukavcu na svečanom otvorenju Islamskog centra

RTV SLON
Foto: Muftijstvo Tz

U Lukavcu je danas svečano otvoren Islamski centar i džamija, čime je nakon više od decenije realizacije završen jedan od značajnijih vjerskih i društvenih projekata u ovom gradu.

Svečanosti, koja je počela u 11:30 sati, prisustvovali su reisul-ulema Islamske zajednice u BiH Husein-ef. Kavazović, muftija tuzlanski Vahid-ef. Fazlović, predstavnici Države Katar, brojni zvaničnici, kao i veliki broj vjernika iz Bosne i Hercegovine i dijaspore.

Izgradnja centra počela je 2011. godine, a tokom godina objekat je prerastao u prostor namijenjen ne samo vjerskim, već i obrazovnim, kulturnim i društvenim sadržajima.

U okviru Islamskog centra nalaze se biblioteka, multimedijalna sala, mektebske učionice i drugi prostori namijenjeni različitim aktivnostima i okupljanjima.

Posebnu pažnju privlači i izgled objekta, koji povezuje elemente tradicionalne osmanske arhitekture sa savremenim arhitektonskim rješenjima.

Višemilionska investicija danas je dobila svoj završni oblik, a novi centar u budućnosti bi trebao biti mjesto okupljanja i prostor za vjerske, obrazovne, kulturne i društvene aktivnosti građana Lukavca.

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