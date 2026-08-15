Ogromni Lidlov centar kod Kiseljaka spreman za snabdijevanje prodavnica širom BiH

Veliki logistički centar Lidla, prema Biznisinfo.ba, u Lepenici kod Kiseljaka privodi se završnoj fazi priprema, a objekat bi nakon početka rada trebao imati ključnu ulogu u snabdijevanju Lidlove mreže u Bosni i Hercegovini.

Kompleks u Poslovnoj zoni Azapovići predstavlja investiciju vrijednu više od 100 miliona eura, a iz njega će se roba distribuirati prema prodavnicama širom zemlje.

Skladište veliko gotovo kao osam fudbalskih terena

Kompleks se prostire na zemljištu površine oko 250.000 kvadratnih metara, dok skladišni prostor zauzima približno 60.000 kvadratnih metara.

Za poređenje, riječ je o površini koja približno odgovara veličini osam standardnih fudbalskih terena.

Centar raspolaže s oko 40.000 paletnih mjesta i čak 120 utovarnih i istovarnih rampi, što bi trebalo omogućiti veliki obim svakodnevnog prijema i otpreme robe.

Posebno su uređene i temperaturne zone za različite vrste proizvoda. Ukupno ih je pet, a među njima je i prostor namijenjen čokoladnim proizvodima, gdje se temperatura održava na oko 18 stepeni.

Roba će odavde putovati širom BiH

Lokacija u Lepenici nije slučajno odabrana. Centar se nalazi u blizini Sarajeva i važnih saobraćajnih pravaca, uključujući autocestu A1, što omogućava lakšu distribuciju prema različitim dijelovima zemlje.

U objektu će se roba zaprimati, skladištiti i pripremati za isporuku, nakon čega će kamionima biti transportovana prema Lidl prodavnicama.

U radu centra planirana je i primjena savremenih logističkih rješenja, među kojima je sistem „pick-by-voice“, koji radnicima putem glasovnih uputa olakšava pronalazak i pripremu proizvoda za distribuciju.

Prema ranijim najavama kompanije, centar bi trebao otvoriti više od 200 radnih mjesta.

Lidl intenzivno zapošljava

Izgradnja logističke infrastrukture odvija se paralelno s pripremama Lidlove maloprodajne mreže.

Kompanija je u BiH već okupila tim od oko 400 zaposlenih, a trenutno je u toku veliki talas zapošljavanja kojim bi trebalo biti angažovano više od 1.000 novih radnika za buduće prodavnice.

Iako Lidl još nije zvanično potvrdio datum otvaranja prvih prodajnih objekata u BiH, završetak logističkog centra i intenziviranje zapošljavanja pokazuju da se kompanija približava početku poslovanja na domaćem tržištu.

Kada prodavnice počnu raditi, upravo će centar u Lepenici biti jedna od ključnih tačaka iz koje će se svakodnevno organizovati snabdijevanje Lidlove mreže širom Bosne i Hercegovine.