Sutra sunčano i veoma vruće, temperature do 39 stepeni

RTV SLON
sunce, toplote, temperatura, toplotni val

U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano i veoma vruće vrijeme uz slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Jutarnja temperatura kretat će se između 14 i 19 stepeni, dok će na jugu zemlje biti do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 31 do 36 stepeni, a na jugu zemlje dosezat će i 39 °C.

Biometeorološke prilike bit će nepovoljne zbog ponovnog porasta temperatura i izraženog toplotnog stresa. Posebno će biti pogođeni hronični bolesnici, starije osobe, mala djeca i osjetljive osobe.

Moguće su tegobe poput umora, iscrpljenosti, glavobolje i smanjene radne sposobnosti. Građanima se savjetuje izbjegavanje direktnog sunca u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih napora, laganija prehrana i redovan unos tečnosti.

Poseban oprez, preporučuje se iz FHMZ, u južnim krajevima Bosne i Hercegovine, gdje će temperature ponovo dosezati vrijednosti do 39 stepeni.

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