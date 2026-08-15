Vrijeme danas u BiH: Sunčano i vruće, na jugu do 37 stepeni

Vrijeme danas u BiH bit će sunčano, uz visoke dnevne temperature koje će na jugu zemlje dostizati i do 37 stepeni Celzijusa.

Puhat će slab do umjeren vjetar, na jugu jugozapadnog smjera, dok će u ostatku zemlje biti istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 14 do 20 stepeni, na jugu do 25, dok će dnevna iznositi između 28 i 34, a na jugu zemlje do 37 stepeni.

Biometeorološke prilike danas će biti uglavnom povoljne, naročito tokom jutarnjih sati kada će temperature biti ugodnije. Sunčano vrijeme i slab do umjeren vjetar pozitivno će djelovati na većinu stanovništva.

Ipak, u najtoplijem dijelu dana zbog porasta temperature kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe poput umora, malaksalosti i glavobolje.

Poseban oprez preporučuje se na jugu zemlje, gdje će vrijeme danas u BiH obilježiti izraženije toplotno opterećenje. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na direktnom suncu i većih fizičkih napora, kao i dovoljan unos tečnosti.