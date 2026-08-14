Danas pretežno sunčano i vrlo toplo

Jasmina Ibrahimović
Nedim Sladić objavio kada se u BiH vraćaju velike vrućine
Foto: Ilustracija/Pixabay

U Tuzlanskom kantonu danas pretežno sunčano i vrlo toplo.

Od jutarnjih sati temperatura će naglo rasti, pa se od 9 do 15 sati očekuje toplotni talas sa temperaturama između 30 i 34°C. Zbog toga je na snazi upozorenje za regiju Tuzla od 15. avgusta u 9:00 do 15. avgusta u 15:00 sati.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom iz jugozapadnog smjera, sa najjačim udarima u Gradačcu i Kladnju. Padavine se ne očekuju, pa će dan proteći u znaku stabilnog i suvog vremena.

Noć će biti svježija, sa temperaturama od 13 do 15°C, što će donijeti kratkotrajno osvježenje nakon vrućeg dana.

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