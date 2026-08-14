Pretreseni federalni ministar Nediljko Rimac, njegov savjetnik i prostorije Ministarstva zdravstva FBiH

Pripadnici nadležnih organa izvršili su pretrese federalnog ministra zdravstva Nediljka Rimca, njegovog savjetnika Ivice Ćosića i prostorija Federalnog ministarstva zdravstva.

Kako je potvrđeno iz Posebnog odjela za organizirani kriminal i korupciju Federalnog tužilaštva, tokom pretresa oduzeti su dokumentacija, računari i drugi elektronski uređaji. Privođenja nije bilo.

Rimac i još jedna osoba u ovom predmetu imaju status osumnjičenih.

Pretresi su izvedeni u okviru istrage povezane s poliklinikom New Life, koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embrija, a kasnije je poslovala pod nazivom Northwestern Medical Center IVF.

Nakon zatvaranja klinike otvorena su brojna pitanja u vezi sa zaštitom prava pacijenata i daljnjim čuvanjem pohranjenog biološkog materijala. Istragu je prvo otvorilo Tužilaštvo Kantona Sarajevo, a potom ju je preuzeo POSKOK.

Zatvaranje klinike izazvalo je veliku zabrinutost među korisnicima koji nisu znali šta će se dogoditi s njihovim embrionima i drugim biološkim materijalom, niti ko je odgovoran za njegovo čuvanje.

Biološki materijal je određeno vrijeme ostao u prostorijama klinike, a kasnije ga je preuzela Kantonalna bolnica Zenica.