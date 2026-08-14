Broj povrijeđenih u požaru kod Omiša porastao na 36, sedam osoba životno ugroženo

Najmanje 36 osoba povrijeđeno je u velikom požaru koji je u četvrtak navečer zahvatio područje Omiša, dok je 14 pacijenata hospitalizirano u KBC-u Split.

Prema informacijama iz splitske bolnice, sedam osoba nalazi se na intenzivnom liječenju i životno su ugrožene. Kod većine povrijeđenih riječ je o opekotinama, dok su ostali pomoć zatražili zbog respiratornih problema nakon izlaganja dimu.

Zbog velikog broja pacijenata KBC Split angažovao je sve raspoložive medicinske timove, a na posao su pozvani i pojedini zaposlenici koji su bili na godišnjem odmoru.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković ranije je saopćio da je požar zahvatio između 900 i 1.000 hektara površine, dok je evakuirano oko hiljadu ljudi.

Tokom noći vatra se proširila sve do Omiša, pri čemu je veliki broj kuća izgorio ili je oštećen, a uništena su i brojna vozila. Tačan iznos materijalne štete tek će biti utvrđen.

U petak ujutro situacija je nešto mirnija i nema otvorenog plamena, ali vatrogasci i dalje gase preostala žarišta i nadziru veliko požarište od Mimica do Omiša.

Dojava o požaru na području Lokve Rogoznice zaprimljena je u četvrtak u 20:15 sati. Vatra je zahvatila travu, nisko rastinje i borovu šumu, a snažan vjetar ubrzao je njeno širenje prema kućama i naseljima.

Zbog posljedica požara i pojačanog saobraćaja policija je pozvala vozače da ne kreću prema Omišu. Saobraćaj iz Omiša prema Makarskoj je zatvoren, kao i na Dupcima u pravcu Splita, a vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcima.

Vatrogasne ekipe ostaju na terenu i nastavljaju dogašivanje i kontrolu cijelog područja.