SFF večeras i u Tuzli: „Očevina“ otvara program Bingo ljetnog kina

Festivalski program Sarajevo Film Festivala počinje i u Tuzli, gdje će večeras u Bingo ljetnom kinu biti prikazan film „Očevina / Fatherland“ reditelja Pawła Pawlikowskog.

Radnja filma smještena je u ljeto 1949. godine, kada se Thomas Mann i njegova kćerka Erika vraćaju u Njemačku nakon dugog egzila. Njihovo putovanje kroz poratnu zemlju donosi priču o porodici, identitetu, pripadanju i suočavanju s prošlošću.

Projekcija počinje u 20:30 sati u Bingo ljetnom kinu na Trgu slobode, a film traje 82 minute.

Bingo ljetno kino dio je programa Sarajevo Film Festivala u Tuzli i publici pruža priliku da festivalske naslove prati pod otvorenim nebom.

Ulaznica za projekcije u Bingo ljetnom kinu košta 10 KM, dok je cijena ulaznica za projekcije u Bosanskom kulturnom centru 4 KM.

Ulaznice se od 14. do 21. augusta mogu kupiti i u Turističkom informativnom centru Tuzla na Sonom trgu, svakog dana od 16 do 20:30 sati.