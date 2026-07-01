Bingo trgovine u četvrtak kasnije počinju sa radom zbog utakmice Zmajeva

Bingo trgovine u četvrtak će s radom početi od 10:00 sati zbog utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Iz ove kompanije poručili su da su rijetki trenuci kada iz istog razloga ne spava gotovo cijela zemlja, a jedan takav očekuje se večeras, kada Zmajevi igraju jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji.

Bosna i Hercegovina će u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva odmjeriti snage s domaćinom, selekcijom Sjedinjenih Američkih Država, a susret se igra u noćnom terminu po našem vremenu.

Kako bi građani i zaposleni imali priliku zajedno pratiti utakmicu i bodriti reprezentaciju BiH, Bingo trgovine će sutradan otvoriti vrata kupcima od 10:00 sati.

Iz Binga su uputili i poruku podrške fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, uz želju da Zmajevi ostvare dobar rezultat u duelu protiv SAD-a.