Kaja Kallas stigla u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini

Kaja Kallas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije, stigla je u srijedu u službenu dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini.

Kallas je u Sarajevo doputovala iz Ankare, prvim direktnim letom između glavnih gradova Bosne i Hercegovine i Turske. Uoči dolaska u BiH boravila je u Turskoj, gdje se sastala s predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom i ministrom vanjskih poslova Hakanom Fidanom.

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevo dočekali su je šef Delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreca i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.

Tokom prvog dana posjete planiran je sastanak Kallas s članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine, dok je za četvrtak, 2. juli, predviđen susret s predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto.

U okviru posjete Bosni i Hercegovini, Kallas bi trebala posjetiti i pripadnike misije EUFOR Althea u bazi Butmir. Tamo je planirano njeno obraćanje vojnicima, nakon čega bi trebala biti održana i konferencija za medije.

Ovo je nova posjeta jedne od najviših zvaničnica Evropske unije Bosni i Hercegovini, u periodu kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu.

Kallas je Bosnu i Hercegovinu posjećivala i ranije, a tokom prethodnih dolazaka poručivala je da BiH može računati na podršku Evropske unije, uz naglasak da domaće institucije moraju pokazati političku volju i odgovornost u provođenju reformskih procesa.