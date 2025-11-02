Visoka predstavnica EU i potpredsjednica EK Kaja Kallas sutra u posjeti BiH

RTV SLON
Foto: Fena

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas posjetit će Bosnu i Hercegovinu u ponedjeljak, 3. novembra.

Posjeta dolazi nakon produženja mandata Misije EUFOR Althea u petak u Vijeću sigurnosti UN-a.

Kallas će posjetiti sjedište EUFOR Althea u kampu Butmir, gdje će je dočekati komandant Misije EUFOR Althea general-major Florin-Marian Barbu. Najavljen je susret sa pripadnicima snaga raspoređenih u BiH u okviru te misije i obraćanje osoblju EUFOR-a.

Nakon toga, Kallas će se sastati sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine, kao i sa ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem, najavljeno je iz Delegacije EU u BiH.

pročitajte i ovo

Vijesti

Puljić: SAD pasivan prema OHR-u, BiH prepuštaju Evropskoj uniji i EUFOR-u

Vijesti

Značajan uspjeh bh. istraživača u Indiji

BiH

Frontex pokrenuo prvu operaciju u punom obimu u Bosni i Hercegovini

BiH

Visoka predstavnica EU Kaja Kallas stiže u BiH

BiH

Bećirović u Parizu: Francuska nastavlja snažno podržavati BiH

Vijesti

Usvajanje Programa reformi BiH 2025 biće još jedan korak do članstva...

Vijesti

Užas u Velikoj Britaniji: Devet osoba teško ranjeno u napadu nožem u vozu

Istaknuto

Danas protestna šetnja u Tuzli zbog slučaja iskorištavanja maloljetnica

Istaknuto

FK Sloboda danas protiv NK Jedinstvo

Istaknuto

Halilagić: Razočaravajuće je da pojedinci iz sistema mogu biti izvršitelji gnusnih (ne)djela

Istaknuto

Vikend uz pojačan promet i duža zadržavanja na graničnim prelazima

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]