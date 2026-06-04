Delegati SNSD-a napustili sjednicu Doma naroda BiH, dnevni red ostao bez rasprave

U Sarajevu je obustavljena 20. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, nakon što su delegati SNSD-a napustili zasjedanje i time srušili kvorum.

Prethodno je vođena višesatna rasprava koja se formalno odnosila na dnevni red, ali je tokom diskusije otvoren niz drugih političkih tema. Delegati su, između ostalog, govorili o političkim odnosima vlasti i opozicije, članu Predsjedništva BiH Željku Komšiću, međustranačkim odnosima, kao i činjenici da još nije imenovana zamjena za Nenada Nešića na poziciji ministra sigurnosti BiH.

Pred kraj sjednice član Kolegija Doma naroda Nikola Špirić iz SNSD-a najavio je da će delegati te stranke napustiti zasjedanje ukoliko se nastavi rasprava o dnevnom redu. Nekoliko minuta kasnije to se i dogodilo, nakon čega je sjednica prekinuta.

Na dnevnom redu se nalazilo 69 tačaka, ali zbog političke rasprave i napuštanja sjednice one nisu došle na red. Među najvažnijim tačkama bile su izmjene i dopune Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Riječ je o zakonskom rješenju koje je ranije usvojeno u oba doma Parlamentarne skupštine BiH, ali u različitim tekstovima. Zbog toga je na sjednici trebalo biti razmatrano izvješće Zajedničke komisije za usaglašavanje teksta dva doma, s ciljem utvrđivanja konačne verzije izmjena i dopuna zakona.

Predloženim izmjenama predviđeno je da državnim službenicima i namještenicima, i u periodu kada budžet nije usvojen, bude osigurano povećanje plata kroz povećanje osnovice.

Osim ovog zakona, delegati su trebali razmatrati i izmjene zakona o industrijskom dizajnu, upravnom postupku, zabrani diskriminacije i carinskoj politici BiH.

Na dnevnom redu bili su i prijedlozi zakona o Sudu BiH i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, čiji su formalni predlagači članovi Kolegija Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić.