Na listi zaključanih cijena 100 proizvoda, od hrane do higijenskih artikala

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela odluku kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa maloprodajnih cijena pojedinih proizvoda u trgovinama na malo na području FBiH.

Novom odlukom najviši nivo maloprodajnih cijena propisan je za ukupno 100 proizvoda, raspoređenih u dvije grupe. Cjelokupan spisak proizvoda i takozvanih zaključanih cijena objavljen je na službenoj stranici Vlade FBiH.