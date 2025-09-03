Vlada FBiH produžila kontrolu cijena osnovnih proizvoda do kraja godine

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na hitnoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, usvojila prijedlog izmjena Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem najviše razine cijena za pojedine proizvode, kojom se produžava važenje Odluke do 31. decembra ove godine.

Kako je izvijestilo Federalno ministarstvo trgovine, trenutna ekonomska situacija i rast cijena osnovnih životnih namirnica i higijenskih proizvoda i dalje značajno utječu na životni standard stanovništva, osobito najugroženijih kategorija.

Odluka se odnosi na 65 proizvoda, a s dosadašnjeg popisa brisan je maslac zbog povećane i nestabilne nabavne cijene. Cilj mjere je osigurati dostupnost osnovnih proizvoda po pristupačnim cijenama svim građanima, naročito u svjetlu inflacije koja je u junu iznosila 4,2 posto, a u julu 4,5 posto.

Iz Federalnog ministarstva trgovine navode da se produženjem trajanja mjere nastoji očuvati balans između zaštite potrošača i slobode tržišta, omogućujući potrošačima pristup osnovnoj potrošačkoj korpi po razumnoj cijeni, dok se istovremeno trgovcima i proizvođačima ostavlja prostor za konkurenciju i raznovrsnost ponude.

