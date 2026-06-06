Cijene goriva u padu: Očekuje li se nastavak pojeftinjenja?

Prvi put od početka sukoba na Bliskom istoku, koji traje više od tri mjeseca, cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini počele su padati ispod tri KM po litru.

Na pojedinim benzinskim pumpama cijena dizela već je spuštena ispod te granice, a očekuje se da bi trend pojeftinjenja mogao biti nastavljen i u narednom periodu.

Prema najnovijim podacima, prosječna cijena bezolovnog benzina 95 u BiH kreće se od 2,92 KM do 2,95 KM po litru, dok se prosječna cijena dizela kreće od 2,99 KM do 3,06 KM po litru. Cijene se i dalje razlikuju od pumpe do pumpe.

Kako je za Nezavisne novine rekao Đorđe Savić, predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske, trenutne cijene goriva na benzinskim pumpama kreću se oko tri KM po litru.

„Trenutne cijene goriva na benzinskim pumpama kreću se oko tri KM po litru i to bez subvencije Vlade Republike Srpske, koja je i dalje na snazi. Cijene su trenutno na nivou ulaznih nabavnih cijena, uz uračunate troškove prevoza i maksimalnu trgovačku maržu“, kazao je Savić za Nezavisne novine.

Prema njegovim riječima, dalji razvoj situacije zavisit će prvenstveno od kretanja cijena na svjetskom tržištu nafte i naftnih derivata, kao i od ukupnih prilika na tržištu.

Stručnjak za energetiku Almir Bečarević istakao je za Nezavisne novine da je pad cijene barela nafte na svjetskom tržištu doveo do pojeftinjenja goriva na benzinskim pumpama.

„Zbog pada cijene barela nafte na svjetskom tržištu došlo je i do pojeftinjenja goriva na benzinskim pumpama, gdje se cijena dizela trenutno kreće nešto ispod tri KM po litru. Cijena barela već nekoliko dana je stabilizovana na nivou od oko 94 do 95 dolara, a trenutne cijene derivata odražavaju upravo taj nivo. Ukoliko cijena nafte nastavi da pada prema 80 ili čak 70 dolara po barelu, koliko je iznosila prije eskalacije sukoba na Bliskom istoku, možemo očekivati povratak cijena goriva na nivo iz tog perioda“, rekao je Bečarević za Nezavisne novine.

On je dodao da bi pad cijena goriva trebalo da se odrazi i na druge proizvode i usluge čije cijene zavise od troškova energenata i transporta.

„Nadam se da će i oni koji su ranije povećavali cijene svojih proizvoda zbog poskupljenja nafte i naftnih derivata sada korigovati cijene naniže i približiti ih nivoima iz februara. Na taj način bio bi poništen efekat ranijeg rasta cijena nafte i goriva“, istakao je Bečarević.

Ukoliko, međutim, dođe do pogoršanja situacije na svjetskom tržištu i cijena barela ponovo poraste prema 120 dolara, može se očekivati novi rast cijena goriva, ali i dodatni pritisak na cijene ostalih proizvoda i usluga.

Cijene goriva u BiH počele su rasti nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku, koja je počela 28. februara. Na pojedinim benzinskim pumpama tada su dostizale gotovo četiri KM po litru.

Usljed pada cijene nafte na svjetskom tržištu došlo je do postepenog pojeftinjenja naftnih derivata, pa se cijene dizela na pojedinim pumpama trenutno kreću i ispod tri KM po litru.

Istovremeno, Vlada Republike Srpske produžila je mjeru direktne podrške građanima i privredi zbog poremećaja na tržištu naftnih derivata do 15. juna.

Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj 1. aprila 2026. godine donijela Odluku o direktnoj podršci, kojom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog benzina i dizel-goriva u iznosu od 0,10 KM po litru na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj.