Obustavljena naplata putarine na nekoliko dionica autoputa u BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o produženju privremene obustave naplate cestarine na poddionicama autoputa Poprikuše – Nemila i Nemila – Vranduk na Koridoru 5C.

S obzirom na to da je naplata cestarine u nadležnosti JP Autoceste FBiH, ovo javno preduzeće će nastaviti provoditi odluku o obustavi naplate na navedenim dionicama.

Riječ je o produženju ranije donesene mjere, a prema novoj odluci cestarina se na ovim poddionicama neće naplaćivati do 31. decembra 2026. godine.

Poddionice Poprikuše – Nemila i Nemila – Vranduk otvorene su krajem 2025. godine. Dionica Poprikuše – Nemila, duga 5,5 kilometara, puštena je u promet u cijelosti, dok je poddionica Nemila – Vranduk otvorena djelimično.

Na dionici Poprikuše – Nemila nalazi se i tunel Bosna, trenutno najduži tunel na Koridoru 5C, dug oko 3,6 kilometara.

Obje poddionice nalaze se na pravcu Zenica – Doboj, gdje se nastavlja izgradnja važnih segmenata Koridora 5C. Istovremeno, na pojedinim dionicama, među kojima je i Medakovo – Ozimice, radovi su obustavljeni nakon što je Evropska investicijska banka privremeno zaustavila finansiranje tog projekta.