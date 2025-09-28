Na autocestama u FBiH na hiljade aktivnih korisnika ENC-a

Broj aktivnih korisnika elektronske naplate cestarine (ENC) na autocestama u Federaciji BiH nastavlja rasti, potvrđeno je iz JP „Autoceste FBiH“.

Elektronska naplata cestarine funkcioniše putem TAG uređaja postavljenog na vjetrobransko staklo vozila, dok se proces naplate obavlja preko antene na naplatnoj stazi, bez posredovanja blagajnika.

Zaključno s 31. decembrom 2024. godine registrovano je 63.580 aktivnih korisnika, od čega 55.771 fizičko i 7.809 pravnih lica. Do 31. jula 2025. broj korisnika povećan je na 72.148, među kojima je 63.753 fizičkih i 8.395 pravnih lica.

Rast je posebno podstaknut uvođenjem jedinstvenog TAG sistema na nivou cijele BiH (FBiH + RS), kao i povezivanjem sa Hrvatskim autocestama (HAC). Tokom 2024. godine aktivirano je 2.238 TAG uređaja iz RS-a i 1.312 HAC uređaja, dok je u prvoj polovini 2025. dodatno aktivirano 565 RS TAG-ova i 601 HAC ENC uređaj.

Najveće učešće elektronske naplate u prvih šest mjeseci 2025. godine zabilježeno je na dionici D1 (Sarajevo sjever – Zenica sjever) sa 54,81 posto, D2 (Sarajevo zapad – Bradina) sa 45,99 posto, D3 (Čapljina – Ljubuški) sa 25,06 posto i na dionici D4 (Svilaj) sa 16,83 posto.

Iz „Autocesta FBiH“ naglašavaju da podaci jasno pokazuju kako sve veći broj korisnika bira elektronsku naplatu, posebno na najfrekventnijim pravcima.

Korisnici koji dopunjuju svoje TAG račune ostvaruju bonus od 20 posto na uplaćeni iznos, što je, kako navode, važan stimulativni model. Na mjesečnom nivou kroz ovaj sistem se korisnicima dodijeli oko 400.000 KM bonusa. Sezonski popusti se ne primjenjuju jer podrazumijevaju povećanje osnovne cijene cestarine, što nije praksa u BiH. Ipak, razmatraju se drugi vidovi stimulacije poput smanjenja cijene ACC uređaja i funkcionalnih unapređenja usluge.

TAG uređaj iz BiH od prošle godine može se koristiti i na autocestama pod upravom Hrvatskih autocesta (HAC). Aktivacija ove opcije moguća je putem korisničkog portala ili na prodajnim mjestima HAC-a, čime se putnicima koji često prelaze granicu dodatno olakšava kretanje bez potrebe za dodatnim uređajima.