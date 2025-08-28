Sanacija treće trake Sarajevo – Tuzla: počeli radovi, očekuju se gužve

Na magistralnom putu Sarajevo – Tuzla, na dionici Čevljanovići – Nišići, započeli su radovi na sanaciji treće trake koja je mjesecima bila zatvorena zbog odrona.

Sanacija bi trebala trajati 60 dana, a u tom periodu očekuju se gužve i povremena zadržavanja, zbog čega se vozači pozivaju na strpljenje i poštivanje postavljene signalizacije.

Uvođenju izvođača u posao prisustvovali su načelnik Općine Ilijaš Amar Dovadžija, izvršni direktor JP Ceste FBiH Ademir Toromanović i predstavnici nadzornog tima Građevinskog instituta Banja Luka. Dovadžija je istakao značaj projekta za sigurnost saobraćaja i apelovao na građane da pokažu razumijevanje tokom izvođenja radova. Izvođač radova je firma „Struktura“ iz Jajca.

Problemi nakon rekonstrukcije vrijedne 6,5 miliona KM

Treća traka na ovoj dionici zatvorena je još početkom godine nakon odrona zemlje i kamenja, iako je cesta nedavno rekonstruisana u sklopu projekta vrijednog 6,5 miliona KM. Radove je tada izvodila austrijska kompanija Strabag, a dodatna traka za spora vozila izgrađena je u dužini od 3,7 kilometara.

Nedugo nakon završetka projekta pojavili su se ozbiljni problemi. Od januara su dvije od tri poddionice bile potpuno zatvorene, dok se saobraćaj odvijao isključivo trećom trakom, iako ni ona nije bila u potpunosti sigurna zbog povremenih odrona. Kao razloge za nastale probleme u Javnom preduzeću Ceste FBiH naveli su specifične geološke uslove, neriješene imovinsko-pravne odnose i nepovoljne vremenske prilike, zbog čega je kosina izvedena sa većim nagibom od predviđenog.