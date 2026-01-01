Naplata RTV takse i ove godine uz račun za struju

RTV SLON
naplata rtv takse

Naplata RTV takse i nastavlja se i ove godine uz račun za struju a, nakon što su javni radiotelevizijski servisi i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo zaključili Ugovor o poslovnoj saradnji kojim je definisan nastavak ovog modela naplate.

U skladu sa ugovornim obavezama i važećim zakonskim propisima, RTV taksa će se tokom 2026. godine iskazivati na mjesečnim računima za električnu energiju u iznosu od 7,50 KM. Ova obaveza odnosi se na obveznike koji su kao takvi definisani zakonom, a naplata će se vršiti na isti način kao i prethodnih godina.

Iz Elektroprivrede BiH pojašnjavaju da sredstva prikupljena po osnovu RTV takse ne predstavljaju prihod ovog javnog preduzeća. Nakon naplate, kompletan iznos se, u skladu sa zakonskim rješenjima, prosljeđuje javnim radiotelevizijskim servisima kojima je ta naknada i namijenjena.

Ovakav način naplate, kako je navedeno, osigurava stabilnost finansiranja javnih RTV servisa u postojećem zakonodavnom okviru.

Ugovorom je također precizirano da će se naplata RTV takse putem računa za električnu energiju provoditi tokom cijele 2026. godine, odnosno do eventualnog uspostavljanja drugačijeg modela finansiranja javnih radiotelevizijskih servisa, ukoliko dođe do izmjena zakonskih rješenja u budućem periodu

