Elektroprivreda BiH upozorava korisnike na lažne e-račune

Elektroprivreda BiH upozorila je korisnike da je uočena zloupotreba elektronske pošte putem koje se šalju lažne poruke koje imitiraju obavještenja o dostavi e-računa za električnu energiju.

Iz ovog preduzeća navode da poruke dolaze sa lažnih e-mail adresa, a kao jedan od evidentiranih primjera navedena je adresa [email protected]. Naglašavaju da ta adresa nije službena adresa JP Elektroprivreda BiH i da poruke poslane s nje mogu sadržavati zaražene ili štetne priloge, te predstavljati sigurnosni rizik za korisnike.

Jedina zvanična e-mail adresa sa koje korisnicima može biti dostavljen e-račun za električnu energiju je [email protected].

Iz Elektroprivrede BiH korisnicima savjetuju da ne otvaraju priloge ili linkove iz sumnjivih poruka, da takve e-mailove odmah obrišu, te da obrate pažnju na punu e-mail adresu pošiljaoca, a ne samo na naziv prikazan u poruci.

U slučaju sumnje u vjerodostojnost primljene poruke, korisnicima se preporučuje da ne otvaraju priloge i linkove, nego da provjeru i prijavu izvrše putem zvaničnih kontakata JP Elektroprivreda BiH.

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo:

Područje snabdijevanja E-mail adresa Telefon

Područje snabdijevanja Sarajevo [email protected] 080 020 133

Područje snabdijevanja Tuzla [email protected] 080 020 135

Područje snabdijevanja Zenica [email protected] 080 020 132

Područje snabdijevanja Mostar [email protected] 080 020 136

Područje snabdijevanja Travnik [email protected] 080 020 130

Područje snabdijevanja Bihać [email protected] 080 020 134