Nikšić i Lakić razgovarali sa Upravom Elektroprivrede BiH o stanju u kompaniji i rudnicima

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić održali su sastanak sa Upravom JP Elektroprivreda BiH, na kojem je razgovarano o aktuelnom stanju u ovom javnom preduzeću i rudnicima koji posluju u sastavu Koncerna.

Kako je saopćeno iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, u fokusu razgovora bili su stabilna proizvodnja električne energije, sigurno snabdijevanje građana i privrede, očuvanje radnih mjesta, te održivost sistema u narednom periodu.

Iz Ministarstva su poručili da će Vlada Federacije BiH, kroz razgovore sa svim relevantnim akterima, nastaviti tražiti rješenja odgovorno i partnerski, vodeći se interesima Federacije BiH.

Sastanak dolazi u trenutku kada je energetski sektor jedan od važnijih segmenata privrede, posebno zbog potrebe za stabilnim radom elektroenergetskog sistema i rudnika koji su dio Koncerna Elektroprivrede BiH.